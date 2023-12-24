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Spor

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın penaltı tartışması!

Fenerbahçe, evinde konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarla birbirine cevap verdi.

24 Aralık 2023 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın penaltı tartışması!
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı sonrası İsmail Kartal ile Okan Buruk'un açıklamarı gündem oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Boks maçı, penaltımız verilmedi" sözlerine İsmail kartal cevap verdi.

"BOKS! PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü." ifadelerini kullandı.

"İZLEDİM, ALAKASI YOK!"

Bu açıklamalara cevap olarak İsmail Kartal ise, "Rakip takımın hocası, 'Penaltımız verilmedi' diyor ama ona bakarsanız Boey'un da atılması lazımdı. Hakemlerin biraz daha oyunu oynatması lazım ama Galatasaraylı oyuncuların da sürekli kendini yere atması topun oyunda kalma süresini düşürdü." şeklinde konuştu.

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