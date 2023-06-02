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Spor

Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, hastalığını atlatan oğlu Ali Yiğit'in hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Galatasaray, şampiyon olarak tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk da başarısını kısa sürede tekrarladı. Buruk, 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir ile kazandığı şampiyonluğun ardından antrenörlük kariyerinde 2. kez bu sevinci yaşadı.

Yeşil sahalarda başarılı olan Okan Buruk, ailesine de çok bağlı biri. Buruk, oğlu Ali Yiğit'in hastalığından dolayı bir süre takım çalıştırmamıştı. Ali Yiğit'in tedavi sürecinde sık sık Fransa'ya giden Okan Buruk, her zaman oğlunun yanında oldu. Buruk, Ali Yiğit'in hayalini de gerçekleştirdi. Ali Yiğit, babasını Galatasaray'ın başında görmeyi çok istiyordu. Okan Buruk, 24 Haziran'da Ali Yiğit'in doğum gününde sarı-kırmızılılara resmi imzayı attı. Başarılı teknik direktör, oğlunun hastalık sürecinde ona Galatasaray ile moral ve motivasyon verdi. 49 yaşındaki teknik adam, hastalığını atlatan Ali Yiğit'e yaşattığı mutluluk sayesinde şampiyonluk sonrasında çifte sevinç yaşadı.

Ali Yiğit, tüm sezon boyunca içerideki maçlarda olsun, deplasmanlardaki karşılaşmalarda olsun hep takımla birlikteydi. Takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit'e taraftarlar da hep destek oldu. Ali Yiğit, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda da sarı-kırmızılı taraftarla 3'lü çektirerek galibiyet sevincine ortak oldu.

Son olarak MKE Ankaragücü maçından sonra Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Ali Yiğit Buruk'u omuzlarına aldı ve birlikte taraftara üçlü çektirdi.

Şampiyonluğu oğlu Ali Yiğit'e hediye eden Okan Buruk, birlikte geçirdikleri zor zamanlardan sonra beraber kutladıkları şampiyonluğun çok değerli olduğunu söyledi.

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