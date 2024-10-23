İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,261
  • EURO
    36,9756
  • ALTIN
    3035.4
  • BIST100
    8757.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk Victor Osimhen'i anlattı! ''Galatasaray'ı çok seviyor''
Spor

Okan Buruk Victor Osimhen'i anlattı! ''Galatasaray'ı çok seviyor''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve deneyimli eldiven Günay Güvenç dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın durumu hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı Osimhen için 'Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam23 Ekim 2024 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Okan Buruk Victor Osimhen'i anlattı! ''Galatasaray'ı çok seviyor''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Elfsborg maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk 8'e girerek direkt olarak son 16'ya kalmak istediklerini belirten Buruk, şunları söyledi: "İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava ve dostluk hepsi bizi bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik.

OYUNCULARIM HAZIR VE MOTİVE

Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz.

BU ANLAMDA ÇOK ŞANSLIYIZ

Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu anlamda çok şanslıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.