Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Elfsborg maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk 8'e girerek direkt olarak son 16'ya kalmak istediklerini belirten Buruk, şunları söyledi: "İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava ve dostluk hepsi bizi bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik.

OYUNCULARIM HAZIR VE MOTİVE

Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz.

BU ANLAMDA ÇOK ŞANSLIYIZ

Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu anlamda çok şanslıyız."