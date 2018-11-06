Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okan Buruk, Volkan Demirel'i istiyor: İyi bir takımımız var ama ağabeyimiz yok. Seninle çalışmak isteriz

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama ağabeyimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanuni Sultan Süleyman´ın doğum yıldönümü – Tarihte bugün 6 Kasım 1494

Kanuni Sultan Süleyman´ın doğum yıldönümü – Tarihte bugün 6 Kasım 1494

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA