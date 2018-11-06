Okan Buruk, Volkan Demirel'i istiyor: İyi bir takımımız var ama ağabeyimiz yok. Seninle çalışmak isteriz
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama ağabeyimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.
Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.
Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.