İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3268
  • EURO
    36,7812
  • ALTIN
    2999.94
  • BIST100
    10058.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
Spor

Okan Buruk, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak oyunu kullandı.

AA7 Ocak 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Okan Buruk, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Okan Buruk, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

- "Spor" kategorisinde oyunu "Buruk bakış" fotoğrafına verdi.

Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.

Tecrübeli adam, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SAVAŞIN BİTTİĞİ VE BARIŞIN GELDİĞİ BİR DÜNYA GÖRÜRÜZ"

Okan Buruk, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy verirken, "Gözlerimizin yaşardığı çok fazla fotoğraf var. En etkileyici fotoğraf da bu. İnşallah savaşın bittiği ve barışın geldiği bir dünya görürüz. Umarım masum çocukların da ölmediği bir dünya görürüz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafını beğendiğini belirtti.

Okan Buruk, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafından yana kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.