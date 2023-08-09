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Spor

Okan Buruk: Yolumuz, Şampiyonlar Ligi yolu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turu için büyük avantaj yakaladığı maçla ilgili konuştu. Bu organizasyonda yer almak istediklerini söyleyen Buruk, 'Yolumuz, inşallah Şampiyonlar Ligi yolu.' ifadesini kullandı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Okan Buruk: Yolumuz, Şampiyonlar Ligi yolu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplamanda 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kazandıkları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GSTV'ye konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Oyunu çok etkilemedi zemin. Genelde oyun aktı, paslar çıktı. Özellikle top bizdeyken maçın büyük bir bölümünde doğru işler yaptık. Rakibimizin artıları ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önde yaptığımız baskılar, geriden oyun kurmalarımızla taktiğimizi uyguladık. Zor haftalar bizim için. Oynatamadığımız oyuncular var, sakat oyuncularımız var. Onun için bu galibiyet için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Yolumuz, inşallah Şampiyonlar Ligi yolu."

"KLAKSVIK, SÜRPRİZ BİR TAKIM"

"Muhtemel rakiplerimizden Klaksvik ilk maçı kazandı. Sürpriz bir takım, deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz ondan sonra play-off turuna bakacağız. Rövanş maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız ama skor olarak elbette ciddi bir avantajımız var."

"FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI"

"Üç gol, sayılmayan goller... Bu maç, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol geçen seneki... Deplasmanda aldığımız bu galibiyet çok değerli, ikinci maç için de büyük avantaj."

"İNŞALLAH ONLAR DA KAZANIR"

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak... Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Diğer temsilcilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu hafta kazanır."

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