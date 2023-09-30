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Spor

Okan Buruk: Yolun sonunda şampiyonluk olsun istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim ile gerçekleştirdiği toplantıda dikkate çeken ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcısı 'Milli araya kadar olan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Sonraki dönemde de ligin zirvesine yerleşmeliyiz. Yolun sonu da şampiyonluk olsun istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Takvim30 Eylül 2023 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Okan Buruk: Yolun sonunda şampiyonluk olsun istiyoruz
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Yeni sezona, iddialı şekilde giren, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un, yönetim ile son yaptığı toplantıda dikkati çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

"KASIM AYINDA HAZIRIZ!"

Cimbom'a geçen sezon 23. şampiyonluğunu yaşatan Buruk'un, "Bizim teknik ve fizik olarak en hazır hale geleceğimiz dönemin kasım ayı olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde yüzde yüz hazır olacağız. Milli araya kadar olan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Sonraki dönemde de ligin zirvesine yerleşmeliyiz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yolun sonu da şampiyonluk olsun istiyoruz" dediği öğrenildi.

SERİ EKİM AYINDA BAŞLAMIŞTI

Buruk ve öğrencileri geçen sezon da ekim ayının sonunda seri başlatmış ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Eylül ayını bugünkü (cumartesi) Ankaragücü maçıyla tamamlayacak olan Cimbom, 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak. 7 Ekim'de Antalyaspor'a konuk olacak Aslan, 21 Ekim'de de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

HEDEF MAKSİMUM PUAN

24 Ekim'de Bayern Münih ile İstanbul'da karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile 28 Ekim'de dış sahada yapacağı maçla ayı noktalayacak. Galatasaray, kasım ayına kadarki dönemi maksimum puan ve en az hasarla atlatmayı planlıyor.

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