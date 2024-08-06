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Spor

Okan Buruk, Young Boys maçlarında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve Okan Buruk, cezası nedeniyle maçta olamayacak.

6 Ağustos 2024 Salı 09:43 - Güncelleme:
Okan Buruk, Young Boys maçlarında yok!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi Youg Boys oldu. Sarı kırmızılılarda maçta iki eksik olacak.

BURUK, İKİ MAÇTA DA TRİBÜNDE

Galataasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. UEFA, maç sonrası Okan Buruk'a 2 maç men cezası vermişti. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Young Boys ile oynanacak iki maçta da tribünde olacak.

KAAN AYHAN VE SERHAN DOĞAN DA CEZALI

Öte yandan Okan Buruk'un yanı sıra karşılaşmada kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.

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