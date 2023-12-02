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Spor

Okan Buruk, Zaha'ya emri verdi! Şimdi rakip korksun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya Süper Lig'de Pendikspor ile maç için şut emri verdi.

Sabah2 Aralık 2023 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Okan Buruk, Zaha'ya emri verdi! Şimdi rakip korksun
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Süper Lig'de Pendikspor'e konuk olacak Galatasaray'da gözler yine Wilfried Zaha'nın üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı son maçlarda çok formda. Zaha, Kasımpaşa karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsmış, Hatayspor'u da boş geçmemişti. Yıldız oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Zaha, son 3 maçta 4 gol, 1 asistle resital sundu. Pendikspor maçında da Okan Buruk'un en önemli kozlarından olacak.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yine sol kanatta şans verecek. Gizli 10 numara olarak da kullanacak. Buruk, Fildişili yıldızın şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Okan Buruk, yıldız futbolcusuna şut emri verdi.

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