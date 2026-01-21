Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi şunları söyledi: "Bu maça hazırız. La Liga'nın en çok koşan takımı, 115 km ortalama. Birebir savunmaları çok güçlü şekilde yapıyorlar. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz. Son 3 yılın şampiyonu G.Saray'ın bu sezon da şampiyon olmasın diye saha dışındaki mücadeleye de bakmamız lazım. Son dönem transfere çok fazla odaklandık. Saha içindeki konsantrasyonumuzu kaybettik. Transfer tabii ki olacak. Bu konsatrasyonu özellikle bu maç için çok güçlü bir şekilde tutalım, her dakika oyuncularımıza destek olalım. Nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü. Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz bu baskıları kaldırabilecek psikolojide olmanız gerek. Bu gücüm var. Oyuncularıma güveniyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Kafamızdan bütün korkuları ve olumsuzlukları çıkartarak bu maçı düşünmeliyiz."