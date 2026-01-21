İSTANBUL 9°C / 5°C
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Okan Buruk zorlu maç için konuştu! ''Atletico Madrid ile başa çıkabiliriz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk maç için 'Bu maça hazırız. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Okan Buruk zorlu maç için konuştu! ''Atletico Madrid ile başa çıkabiliriz''
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi şunları söyledi: "Bu maça hazırız. La Liga'nın en çok koşan takımı, 115 km ortalama. Birebir savunmaları çok güçlü şekilde yapıyorlar. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz. Son 3 yılın şampiyonu G.Saray'ın bu sezon da şampiyon olmasın diye saha dışındaki mücadeleye de bakmamız lazım. Son dönem transfere çok fazla odaklandık. Saha içindeki konsantrasyonumuzu kaybettik. Transfer tabii ki olacak. Bu konsatrasyonu özellikle bu maç için çok güçlü bir şekilde tutalım, her dakika oyuncularımıza destek olalım. Nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü. Galatasaray'ın teknik direktörüyseniz bu baskıları kaldırabilecek psikolojide olmanız gerek. Bu gücüm var. Oyuncularıma güveniyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Kafamızdan bütün korkuları ve olumsuzlukları çıkartarak bu maçı düşünmeliyiz."

