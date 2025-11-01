İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 100. galibiyetine ulaşan teknik direktör Okan Buruk'a plaket verdi.

1 Kasım 2025 Cumartesi 20:30
Okan Buruk'a 100. galibiyet plaketi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, sarı-kırmızılılarla 100. galibiyetine ulaşmasından dolayı plaket takdim etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden Teknik Direktör Buruk'a plaket verildi. Buruk'a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.

Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk'a destek verdi.

