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Spor

Okan Buruk'a büyük ödül! Sparta Prag için konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde “En İyi Antrenör' ödülünü kazandı. Ödül gecesinde konuşan tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılarına çıkan Sparta Prag için de değerlendirmelerde bulundu.

18 Aralık 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Okan Buruk'a büyük ödül! Sparta Prag için konuştu
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Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Antrenör" ödülünü Galatasaray'da Okan Buruk kazandı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk ödülünü almak için kürsüye çıkarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşmelerini ve geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk başarısını değerlendirdi.

Buruk, "Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SPARTA PRAG DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Ligi için de konuşan Buruk, "Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek." sözlerini söyledi.

"BUNLAR BİZİM İÇİN HAYAL"

"İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalde bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal."

TRANSFER SÖZLERİ

"Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok.

Aynı zamanda ödül töreninde Mauro Icardi 'En İyi Oyuncu' ödülünü alırken, Galatasaray da 'En İyi Takım' ödülünün sahibi oldu.

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