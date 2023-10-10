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Spor

Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yıllık ücretine astronomik zam

Galatasaray'da Okan Buruk'a yapılacak yeni sözleşmenin detayları belli oldu. Sarı kırmızılı takımın başında geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan başarılı çalıştırıcı için yönetim kesenin ağzını açacak.

Fanatik10 Ekim 2023 Salı 09:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yıllık ücretine astronomik zam
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Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının ücretinde ciddi oranda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

YÖNETİM ÇOK MEMNUN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılı takımdaki performansı, yönetimin büyük beğenisini kazanmış durumda. Geçen sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalanan başarılı teknik adamın sözleşmesi otomatik olarak uzamış ve taraflar bu yıl da yola devam kararı almıştı.

JEST HAZIRLIĞI

Okan Buruk'un sözleşmesi otomatik uzasa da başkan Dursun Özbek ve kurmayları, bu sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeye rağmen, Buruk'a bir jest olması amacıyla şu sıralarda zamlı yeni kontrat hazırlığına girişti.

İŞTE YENİ YILLIK ÜCRETİ

İlk sezonunda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan, 3 elemeyi de geride bırakıp takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokan ve bu sezon da başarılı sonuçları devam ettiren Okan Buruk'un maaşı yaklaşık 3 katına çıkarılacak. O da uzatmak istiyor Senelik 20 milyon TL'ye çalışan Okan hocanın yeni sözleşmesindeki maaşın 60 milyon Lira seviyesine çekilmesi planlanıyor.

MİLLİ ARADA BİTECEK

Galatasaray Yönetimi, bu operasyonu Milli arada tamamlamanın hesapları içinde. Buruk'un da yeni sözleşme görüşmelerine hazır olduğu ve kulüple kontratını uzatmak istediği belirtiliyor.

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