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Spor

Okan Buruk'a yeni sözleşme! Maaşı belli oldu

Okan Buruk 2022-2023 sezonu başında Galatasaray'ın başına geçmişti. Başarılı çalıştırıcı ve takımı seneyi şampiyon tamamladı. Yönetim, yüksek bir performans gösteren Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gitti. İşte detaylar...

15 Eylül 2023 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Okan Buruk'a yeni sözleşme! Maaşı belli oldu
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Galatasray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'a tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazandırmıştı. Devler Ligi bileti de alan Aslan'da Okan Buruk'un maaşına düzenleme yapıldı.

2024 SEZONU SONUNA KADAR

Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi. Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

"PARA İKİNCİ PLANDA KALIYOR"

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 3 maç oynayan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. 5. haftaya 7 puanla 3. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Okan Buruk, yenilgi tatmadı ve maç başına 2.56 puan ortalaması yakalamayı başardı.

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