İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5666
  • EURO
    29,1606
  • ALTIN
    1655.01
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç'in Molde ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

29 Ağustos 2023 Salı 22:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan 3 değişiklik!
ABONE OL

Sarı-kırmızılı takımın rakibini geçen hafta Norveç'te 3-2 yendiği maçta görev alan oyunculardan Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, Yunus Akgün de İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçında bu futbolcuların yerlerine Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Tete'yi görevlendirdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazamcın Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.