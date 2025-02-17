Okan Buruk'tan 5 farklı isim

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

FRANKOWSKİ İLK KEZ 11'DE

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.