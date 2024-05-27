Süper Lig'de bu sezon 102 puan toplayan Galatasaray'ın rekortmen teknik direktörü Okan Buruk, zaferin ardından ilk sözlerinde gelecek başarı hedeflerinden bahsetti. Sarı-Kırmızılı takımın başında üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, özetle şöyle konuştu: "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Taraftarımız da bu yolda bizimle muhteşemdi. Hedefimiz gerçek 5. yıldız, bunun altını çizelim. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da gerçeği var, yıldızın da gerçeği var.

BİR ŞAMPİYONLUK DAHA İSTİYORUM

1 senedir şampiyon olamıyorduk. Şimdi rekorlar kıra kıra olduk, keyfini süreceğiz. Ligdeki tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ben tabii ki G.Saray'ın bir parçasıyım. G.Saray benim bir parçam. Buradan başka bir yerde çalışmayı düşünmedim. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben 'Lig bitsin' dedim. Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Oğlum için de burası iyi, onun mutluluğu benim için çok değerli. G.Saray'da bir şampiyonluk daha hayal ediyorum."