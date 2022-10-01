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  • Okan Buruk'tan 8+3 tepkisi: Hamle yaparken zorlanıyorsunuz
Spor

Okan Buruk'tan 8+3 tepkisi: Hamle yaparken zorlanıyorsunuz

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan 8+3 tepkisi: Hamle yaparken zorlanıyorsunuz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde deplasmanda Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

İşte genç teknik adamın sözleri:

"KALİTELİ İŞLER YAPAMADIK"

"Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık."

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü."

"HERKESİN SORUNU AYNI!"

"Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz."

"GENEL OLARAK İYİYDİK"

"Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik."

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