Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.

"İYİ VE FORMDA BİR TAKIM"

"Birincisi tabii ki İspanya'da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum. İkincisi bugün UltrAslan'ın kuruluş yıl dönümü, dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.

Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini biliyoruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

"Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor. Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor. Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediler. İyi oyunculara karşı, kaliteli oyunculara karşı çok fazla pozisyon verdiler."

"Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada oynadığımız maçlar oyun ve sonuç olarak uzun yıllardır Galatasaray tarihine geçmiştir. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray için, futbolcular için, benim için, taraftarımız için bu maçı yaşamak, bu maçı hatırlatmak için büyük bir şans. En iyisini yapacağız.

Karşımızda form durumu yüksek ve çok önemli bir teknik direktör var. 15 senedir Simeone ile birlikte hep iddiaları, hep kazanmaya odaklı bir takım var. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. En maksimumumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Kritik ve önemli bir maça çıkıyoruz."

OSIMHEN, SINGO, SARA, JAKOBS

Okan Buruk: "Osimhen dün kadroya katıldı. Antrenmana bizle beraber çıktı. Konsantrasyonunu ve isteğini gösterdi. Güzel bir antrenman oldu. Jakobs sabaha karşı burada olacak, yarın kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak, kendini deneyecek. Planlarımız, onu da kadroya almak. Singo bizimle beraber olmayacak bu maçta. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu."

"SAHA DIŞINDA NELER OLUYOR BAKMAK GEREK"

Okan Buruk: "Benim 4. senem burada teknik direktör olarak, hem futbolcu hem öncesinde taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. 30-35 yıla baktığınızda Galatasaray çok başarılı. 3 senedir şampiyonuz. Beklentiler hep yüzdek bizden, biz de buna cevap vermek istiyoruz. Doğrular yanlışlar var. Bu benim için de geçerli. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetinin, yönetiminin her şeyi verdiğinden emin olsun taraftar. Onların başını hiç yere eğdirmedik. Bunun için yine çabalayacağız. Bu dönem, daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem. Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olarak bu sene şampiyon olmasın diye saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de gözleri açıp bakmamız gerekiyor. Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız biz. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik. Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım. Oyunculara destek olalım. Maçın başı kötü oynayabilir, sonra iyi oynayabilirsiniz. Galatasaray taraftarı, her zaman oyuncularının moralini yükseltmiştir. Onların performansıyla bizim performansımızı yukarı çekmek. Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü."

"HEM BEN HEM OYUNCULARIM HAZIR!"

Okan Buruk: "Bazı maçlar vardır, teknik ekibin o takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek yoktur. Atletico Madrid maçı bunlardan biri. İyi antrenman yapacaksınız, taktiksel hazırlık yapacaksınız, analizinizi en doğru şekilde anlatacaksınız, saha içi çalışmanızı yüksek konsantrasyonla yapacaksınız ama böyle bir şans futbolcuya geldikten sonra mental anlamda hazırlanmayan... Takımda bunu görmüyorum. Herkes bu maça çok hazır. Dünkü antrenmanda da yaptığımız çalışmada bunu net şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bugün daha kısa ve daha dinamik bir antrenman olacak. Hem ben hem oyuncularım hazır.

Atmosferi tüm dünya etkileniyor, rakip takımlar da etkileniyor. Bu atmosfer için sahada performans vermemiz lazım. Ben oyuncularıma çok güveniyorum."

"ATLETICO MADRID İLE BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

Okan Buruk: "Rakibimiz 2 gün önce bir maç oynadıktan sonra 3. günde maça çıkacak. Bazı oyuncularını dinlendirdi ama fiziksel olarak çok dinamik. La Liga'nın en çok koşan takımı, 115 km ortalama. Birebir savunmaları çok güçlü şekilde yapıyorlar. Biz tabii ki birincisi Türkiye Ligi'nden geliyoruz. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süreleri çok düşük Şampiyonlar Ligi'ne göre, 10-15 dakika fark var. Daha yavaş oynanan oyunu, hakemlerin ve rakiplerin oyunu durdurduğu... Arada büyük fark var. Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool maçında 90 dakika konsantrasyonu, dinamizmi, maçı doğru yönetebilmeyi gösterdik. Oyunu doğru yönetmeliyiz. Aynı şekilde rakibe cevap vermemiz gerekiyoruz. Kulübeden gelen oyuncu sayımız arttı. Bir 90 dakika... Yorgunluk oluyor ama bu oyuncular bazen 120 dakikayı bile aynı performansla oynayabiliyorlar. Bu psikolojik ve oyun içerisindeki gücünüzü yönetmekle alakalı. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz."