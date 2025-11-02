İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Okan Buruk'tan Avrupa mesajı! ''Orada daha iyisini yapabiliriz''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. 0-0 biten maçı değerlendiren Buruk 'Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2 Kasım 2025 Pazar 08:53

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu: "Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız yoktu. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Maç rakamları daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Gol beklentisini rakibimizden daha yüksek tuttuk.

DURDURMAYI SEVİYORLAR

Trabzon'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz." Buruk, hakem yönetimiyle ilgili ise şu sözleri kaydetti: "Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem. Belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."

