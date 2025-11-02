Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu: "Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız yoktu. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Maç rakamları daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Gol beklentisini rakibimizden daha yüksek tuttuk.

DURDURMAYI SEVİYORLAR

Trabzon'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz." Buruk, hakem yönetimiyle ilgili ise şu sözleri kaydetti: "Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem. Belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar."