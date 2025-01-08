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Spor

Okan Buruk'tan Başakşehir karşısında 9 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Başakşehir karşısında 9 değişiklik
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.

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