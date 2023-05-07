Okan Buruk'tan Başakşehir maçına farklı sistem

Galatasaray'da artık tek gündem yarın akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir maçı. Son iki lig maçında Karagümrük'e 2, Beşiktaş'a da 3 puan kaptırarak zirve yarışında ağır yara alan, hafta içinde taraftara açık gerçekleştirilen idmandaki coşku ve destekle toparlanan Sarı-Kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanarak yeniden çıkış başlatmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçta yönetimin müjdelediği galibiyet primlerini kaçıran Galatasaraylı futbolculara, bir fırsat daha... Sarı-Kırmızılı yönetim, Başakşehir maçının galibiyet primini de 6 milyon Lira olarak belirledi. Bir yandan taraftar desteği, diğer taraftan yönetimin müjdesi, oyuncuların keyfini tamamen yerine getirmiş durumda. Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi ise 10 milyon Lira olarak belirlenmiş, ancak Vodafone Park'taki yenilgi tam anlamıyla camiada şok etkisi yaratmıştı.

Tüm planlarını kazanmak üzerine yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, ekibiyle detaylı bir Başakşehir analizi yaptı ve dünkü idmanda sahaya sürülmesi planlanan ilk 11 için birkaç farklı kurgu denendi. Buruk, hafta boyunca antrenman performansıyla kendisini etkileyen Zaniolo'ya bu zorlu sınavda çok güveniyor.

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Formsuz Mertens'in yerine Nicolo Zaniolo'yu ilk 11'e hazırlayan Buruk, kanatlarda Kerem ve Rashica ikilisine ise dokunmayı düşünmüyor. Zaniolo'dan orta sahaya da yardıma gelmesini isteyen başarılı çalıştırıcı, böylece merkezde Başakşehir'e üstünlük kurmayı hedefliyor. Kupada kaybettikleri Başakşehir maçında ortaya çıkan hataların tekrarlanmasını kesinlikle istemeyen Okan hoca, orta sahada düşündüğü Oliveira - Midtsjö değişikliği konusunda ise henüz son kararını vermiş değil.

Beşiktaş derbisinde yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine sebep olan ve büyük üzüntü yaşayan, özür üstüne özür dileyen Oliveira'nın hırsı, Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. Torreira - Oliveira ikilisinin son taktik provada yine beraber oynadığı öğrenildi. Kalede Muslera, ileride Icardi, savunmanın göbeğinde Abdülkerim ileNelsson ve sağ bekte Boey de yeri değişmeyen diğer isimler olarak dikkat çekti.

Teknik heyetin kafasını asıl kurcalayan konu ise sol bekte yaşanan aksaklık. Son haftalarda neredeyse her maçta aksayan Adekugbe'nin yerine çözüm arayan Buruk, üçüncü yerli mecburiyetini bu bölgede kullanacak. Hafta boyunca idmanlarda Kazımcan'la yakından ilgilenen Buruk, genç futbolcuyu Başakşehir karşısında ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Okan hocanın kadroya son şeklini ise bu akşamki antrenmanda vermesi bekleniyor.

Stoper olmasına rağmen Okan Buruk'un hücum planlarında önemli yere sahip olan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında genel formatın dışında bir görevle oynayacak. Rakip ön liberoya baskı yapan Torreira'nın boşluğunu kapatmak için çoğunlukla orta saha gibi oynayan Abdülkerim, bu kez Başakşehir karşısında daha defansif bir rol üstlenecek. Son haftalarda savunma arkasına atılan toplarda ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Torreira'yı daha geride kullanarak savunma bloğunu bir arada tutmaya çalışacak.