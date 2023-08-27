Okan Buruk'tan Berkan Kutlu'ya veto!

Bu sezon kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak istiyor.

OKAN BURUK'TAN VETO!

Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından 11'deki şansının azalacağını düşünen ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yapan 25 yaşındaki futbolcunun, "Gitmek istiyorum hocam" dediği, Cimbom'un teknik patronunun ise "Takımda kalmanı istiyorum. Sezon içinde sana ihtiyacım var" diyerek öğrencisinden gelen bu talebi geri çevirdiği öğrenildi.

İtalya'dan Genoa'nın istediği Berkan Kutlu'yu Almanya ve İsviçre'den de bazı kulüplerin yakından takip ettiği biliniyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray'da oynadığı 83 maçta 1 gol, 5 asist katkısı yaptı.

Düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Kutlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.