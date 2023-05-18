İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7899
  • EURO
    21,4075
  • ALTIN
    1257.92
  • BIST100
    4618.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan büyük başarı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğa koşuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı son 22 resmi maçta 18 galibiyet alarak büyük bir başarının sahibi oldu.

18 Mayıs 2023 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan büyük başarı
ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında takımını emanet ettiği Okan Buruk adım adım hedefe doğru ilerliyor.

Dağılmış kadroyu toparlayan ve şampiyonluk için kenetleyen Buruk, sezon başındaki 'Genç, deneyimsiz' eleştirilerini boşa çıkardı. Şenol Güneş ve Jorge Jesus gibi iki büyük hoca karşısında alkışlanacak bir performans ortaya koyan başarılı çalıştırıcı, son 22 maçta 18 galibiyete imza atarak takımını şampiyonluk yolunda iddialı hale getirdi. Bu dönemde ayrıca 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın ligde mutlu sona ulaşmak için 3 maçı kalırken Okan Buruk, bu maçları da kazanmak istediğini söyleyerek iddialı konuştu. Buruk, "Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kazanarak bitirmek. Nerede olursa olsun en kısa zamanda bu şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağız. Cumartesi günü taraftarımızın yaratacağı atmosferle birlikte takımız için şampiyonluk yolunda çok önemli karşılaşma olacak" ifadesini kullandı.

Dün 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümü kutlanırken Buruk da yaptığı paylaşımda "Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray" diye yazdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.