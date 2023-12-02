Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN MAÇ SONU SÖZLERİ:

Birebir beklediğimiz bir oyun oldu. Rakibin kapanıp bekleyeceğini bekliyordum. Geçişten de pozisyon bulmaya çalışacaklardı. Çok netti. Maç öncesi düşüncelerimiz, takıma verdiğim direktifler - topa sahip olma, acele etmeden kullanma, hareketlilik - hiçbirini yapamadık. O kadar kötü tercihler yaptık ki ilk yarı... Pozisyon bulamamızın en büyük nedeni... Bazen 5 kişinin içindeki 1 kişiye 3-4 orta yaptı. Sol taraftan bir türlü işleyemedik. Savunma oyuncularımızın oyuna girmesini istedik. Oyunu çok yavaş oynadık. Bu kadar yavaş oynayınca iş bireysel yeteneğe kalıyor. İlk yarıdaki pozisyonsuzluğun en büyük nedeni bu.

İkinci yarı Barış Alper, girdikten sonra kanadı aktif kullandı. Lucas'ı arkaya çektik. Barış da savunma geçişlerini çok doğru oynadı. Dries'in girmesi biraz daha hareket getirdi, Bakambu da öyle. Kanattan daha çok içeri girerek oynadık. Gol bulacağımız belli oldu ama nasıl bulacağımız belli değildi. Bakambu'yla attık. Kadro olarak kısıtlıydık. Kerem'i kullandık stoperde. Hem topa sahip buldu, hem savunma yönünde doğru oynadı. Nelsson iyilerden biriydi. Uzun süredir oynamamasına rağmen iyiydi. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık. Daha erken goller bulabilirdik. Golden sonra da rakip baskı kuramadı. İkinci golden sonra maç bitti.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Davinson için büyük hedef Kopenhag maçı. Yetişeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki maç Adana Demirspor maçı, ne olur... Abdülkerim de birkaç gün sonra toparlar. Zaha da öyle. Adana Demirspor maçında sahada olurlar."