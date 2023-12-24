Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk: "Kazanacak oyunu daha çok ortaya koyduk. Oyun olarak kimseyi memnun edemediğimizi söyleyebilirim. Skora yönelik değişiklikler yaptık fakat yeterli olmadı. Daha çok pozisyon ve insanları doyuracak oyunla birlikte skor olabilirdi.

"BOKS RİNGLERİNDE OLAN POZİSYONDU"

Penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Okan Buruk, "Maçtan önce de kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Az pozisyonlu geçti. Rakibimiz çok bekledi. Topu bize bıraktı. Daha fazla pozisyona girebilirdik. Günün sonuna baktığımızda bu derbiden daha fazla pozisyon beklenebilirdi. İlk yarı bir yumruk vardı. Boks ringlerinde olan bir pozisyondu" ifadelerini kullandı.