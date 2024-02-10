Okan Buruk'tan çarpıcı sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 2 golle mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

TECRÜBELİ TEKNİK ADAMIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

"MAÇA İYİ BAŞLADIK"

"Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın konsantrasyonu, taktik disiplini ve seyircimizin müthiş baskısıyla birlikte rakibe çok net baskılar yaptık. Rakibimizin oyun kurmada neler yapacağını biliyorduk, bunlara doğru önlemler aldık. Rakibimize belli dakikaya kadar kalemize getirmedik. Oyun kurmada da doğru işler yaptık. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk. 2-0 yetmemesi gerekiyordu bence. İkinci yarıda biraz daha kendi kalitemizin altında oyunda kaldık. Oyuncu değişikliği yaptık. Topa sahipken de zaman zaman direkt 3. golü düşünebilirdik. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Yolumuza aynı şekilde devam etmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA TURU GEÇMEK"

"Bizi bugün destekleyen taraftarımızı tekrar 5 gün sonra Avrupa maçında aynı şekilde bekliyoruz. Onların gücü, bizim performansımızı arttırıyor. Hedefimiz Avrupa'da da turu geçmek. Tekrar bir sonraki maç için taraftarımızı burada bekliyoruz."

"KONTROLLERDEN SONRA NETLEŞECEK"

"Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu. Yarın daha net belli olacak. İnşallah önemli bir şey yok. Kontrollerden sonra daha net bir şey ortaya çıkacak."