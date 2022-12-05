Okan Buruk'tan Cristiano Ronaldo cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunda konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUM YERDEYİM"

"Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Florya'da bir aileyiz. Burada bir aileyiz. Totalde bir aileyiz. Öyle kabul ediyoruz. 5 Aralık, kadınlarımız için önemli ve özel gün. Atatürk'ün seçme ve seçime hakkı verdiği bir gün. Bugünü kutlayarak başlayayım. Bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, gurur duyuyorum. Hep bunu hayal ettim. 9 senelik bir çalışma üstüne Galatasaray'a hoca adayı olmayı hak ettim. Bunu hak etmek bile çok değerli. Bu bile çok değerliyken, Galatasaray'a teknik direktör olmak, hiçbir beklenti altında olmadan, sadece bu kulüpte çalışabilmek, bu kulübün forması altında hizmet edebilmek..."

"BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ŞEY"

"1985 yılında Florya Tesisleri'ne seçmeye girdim. Toprak sahada seçmeden sonra hayatımın en önemli, güzel günlerini Galatasaray'a geçirdim. Şimdi o tesise teknik direktör olarak döndüm. Bu benim için inanılmaz bir şey. Tesiste çok fazla bir şey değişmedi aslında. Yıllardır bırakacağız o tesisi diye çok fazla değişiklik olmadı. Zorluk da çekmedik. Artık yeni tesisin temeli atıldı. Bu da bize mutluluk veriyor. İhtiyacımız olan bir şey, önemli bir tesis yatırımı olacak."

"HAK ETTİĞİM YERDE OLMASINI BEKLEDİM"

(Galatasaray'dan teklif) "Hak ettiğim bir yerde olmasını bekliyordum. Hazır olarak buraya gelmek çok önemliydi. Zor bir yerden başladım. 9-10 sene önceye dönünce teknik direktörlüğe başlamak daha zordu. Şimdi kulüpler genç teknik direktörlere daha kolay şans veriyor. 10 sene önce Elazığ'la başladım. Çok fazla dolaştım. İyi işler yapmak ve Türk futboluna hizmet etmek amacımızdı. Onun yanında kendi başarınız, hedefiniz var."

"BENDEN ÇOK BEKLENTİSİ VARDI"

"Bekliyordum onu. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım. Akhisar'la kupa kazandım. Şampiyon olduktan sonra daha elit bir takımda çalışmak istiyorsunuz. Benim için kendimi en uygun gördüğüm takım Galatasaray'dı. Bekleme süreci oldu. Oğlumla ilgili sağlık sorunu vardı. Zamanlama çok doğru oldu. Onun iyileşmesiyle birlikte buradaki teknik direktörlük kariyerim de başladı. Zamanlama için çok doğru bir zamanlama oldu. Zor bir dönemdi. Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor."

"MAÇLARA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

(Oğlu Ali Yiğit Buruk) "Transfer döneminde oyuncu seyretti, oyuncu önerdi, yaptığımız transferlerde onun da payı var. Eleştiri var. O niye girdi, o niye çıktı diye. Herkesten olduğu gibi. Futbol aslında böyle güzel. Bir yandan eleştirilmeyi hiç istemiyoruz ama. Çok fazla takip etmemek gerekiyor ama eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor. Futbol böyle güzel. Herkesin farklı tespiti var. Bazen hiç beklemediğiniz yerden doğru tespit geliyor. Futbolun güzellliği bu. Eleştiri olacak, kaderimiz bu. Bu işi seçiyorsanız, eleştiriyi de kabul edeceksiniz. Oğlum bizim için bir uğur. Gelmediği maçlarda kaybettik. Her zaman maçlarda olmasını istiyoruz. Takımın içine giriyor. Aile ortamı oluşturmak çok önemli. Futbolculardan da çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Yemekler oluyor. Ailelerimiz bizim için önemli, yanımızda olmaları önemli."

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

"Şampiyonlar Ligi müziği çok etkileyici bir şey. Onu duyduğunuzda daha motive olursunuz. Söylemesek bile Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olur. Bizim de tek hedefimiz şampiyonluk. Zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Zorluklar, alışma süreci oldu. Çok fazla yabancı oyuncu alıyorsunuz, ülkeye adapte oluyorlar önce. Oyuncu geldi, hemen birinci maçta iyi oynasın diye bekliyoruz. Alışma süreci var. Bizim o süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Bu ara olmasaydı, belki o yakaladığımız ritim daha iyi bir şekilde götürebilirdi. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olacak kadromuz ve sinerjimiz var. Taraftarımız bu sene sayı olarak herkesin çok üstünde. Bir sevgi ortamı oluştu. Oyun var, güven var. Bunun sonu da inşallah şampiyonluk olacak diye düşünüyorum. İlk plan şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz de var."

"RONALDO SORUSUNA CEVAP"

Metin Öztürk: "Ronaldo geliyor mu?"

"Maçı var gelemiyor başkanım, benim size sormam gerekiyor. Siz bana soruyorsunuz. (Gülerek)"

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Icardi aradan çok iyi döndü ancak antrenmanda bir talihsizlik yaşadı. En az 4 hafta aramızda olamayacak gibi duruyor. Oliveira da aynı şekilde. Biraz şanssız başladık. Bu süreçte onları en iyi şekilde hazırlayacağız. Diğer oyuncuları da en iyi şekilde hazırlayacağız."