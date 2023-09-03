Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...

"LİGDE GOL YEMEDİK"

Ligde gol yememelerinin önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Gaziantep FK'nın 3'lü savunma ile başlamasını beklemiyorduk. Orada oyuncularla konuştuk ve nasıl karşılayacağımızı göstermeye çalıştık. Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. İlk yarım saat rakibi kalemize de getirmedik. Soyunma odasındaki konuşmamızda doğru toplarla ikinci golü bulmaya çalışmayı konuştuk. Galatasaray kimliğine kavuşuyor. Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem Demirbay üzerine koyuyor. Tete ikinci maçını oynadı. Oyuncularımız alışıyor. Hep sonuç, hem oyun olarak istediğimiz gibiydi her şey. Gol yemedik ligde. Kazanarak devam edeceğiz inşallah." dedi.

"İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."

"İKİSİ ARASINDA İYİ BİR HİS VAR"

Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi arasında iyi bir his var. Takım olmamız çok önemli. Bireysel asist ve golden daha önemlisi, takım olmak. Herkesten çok ekstra bi şey istemiyorum. Basit oynayacağız. Kerem hem attı, hem attırdı. Kerem'e çok güveniyoruz. Türkiye için önemli oyunculardan biri. Formu daha da yukarı çıkacaktır.

DAVINSON SANCHEZ

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."

"TRANSFER İÇİN KULLANACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'nden bütçe gelecek. Bunu transferde kullanacağız.

SERGIO OLIVEIRA

Okan Buruk: "Sergio Oliveira'nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün konuştuk ve zorlamaya gerek olmadığını düşündük. Buraya getirmeyi düşünmedik."