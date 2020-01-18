Okan Buruk'tan Demba Ba açıklaması

18.01.2020 20:37 - Güncelleme: 18.01.2020 20:37

Buruk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup oldukları bir takımla karşılaştıklarını hatırlatarak, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi başlangıç yapan ve sonucu ilk yarılarda alan bir takımdık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 10. dakikasından ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. İkinci yarı ise skorun avantajıyla oynadık. Rakip zaman zaman kalemize geldi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün daha iyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Okan Buruk, "Demba Ba ile Crivelli'nin iyi bir ikili olması hücum anlamında bizi sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler yapan takım olma yolunda ilerliyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdikleri değeri devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşen Demba Ba ile ilgili 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak kırmızı kart görüp Ziraat Türkiye Kupası'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bu kupaya verdiğiniz önemi mi gösteriyor? Nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır." şeklinde yanıtladı.