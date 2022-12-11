Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de verilen araya iyi bir şekilde girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Antalya'da yapılan kampta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kampa birçok genç oyuncuyu getirdiklerini ve bu oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Buruk, "Sakatlık, milli takım, hastalık oldu. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık. Akademiden gelen oyuncumuzun süre alması bizim için o kadar sevindirici. Geleceğimiz sağlam. Genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir." dedi.

Süper Lig'in ilk bölümünde zorlu bir fikstürden çıktıklarına dikkati çeken 49 yaşındaki teknik adam, "Fikstür zordu. Yeni bir takımız. Yönetimin gelişi, benim başlamam, oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11'i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe'nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu. Trabzonspor bir değişime girdi. İlk 11'e baktığımızda geçen sezondan çok az oyuncu var." diye konuştu.

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"BİR ARKADAŞIM, 'TAM HOCA KOVDURACAK FİKSTÜR' DEDİ"

"İmzayı attığım ilk günden itibaren 'Şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluk.' dedim." ifadelerini kullanan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olamaz. İlk başladığımızda az sayıda futbolcuyla antrenmanlara başladık. Kampa az oyuncuyla gittik. Takımı oluşturmak uzun bir süre aldı. Açıklanan fikstür 14. haftaya kadar zordu. Bir arkadaşım, 'Tam hoca kovduracak fikstür.' dedi. Hocaların hep korkular vardır. Bazen şampiyon oluyorsunuz ama ertesi sezon bırakıyorsunuz. Son senelerde bende ve Sergen hocada oldu. Son 3 şampiyonun 2 hocası bir sonraki sezon ayrıldı. Futbolda hiç dün yok. Her zaman bugün ve yarın var."

Tecrübeli teknik adam, ilk bölümün sonlarına doğru takımının performansının arttığını hatırlatarak, "Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık. Kontrol ettiğimiz oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ara oldu, oyuncular milli takımlara gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ICARDİ HEP GÜNDEME GELİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlıklar veya izinleriyle sürekli gündeme getirildiğini söyledi.

Icardi'nin takımı sahiplenen bir futbolcu olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Her şey benim kontrolümde gelişiyor. Kontrolümün dışında olan bir şey yok. Sonuçta elimizde robot yok. Hepsinden aynı şeyi bekleyemeyiz. Önemli olan oyuncuları aramızda ve canlı tutmak. Bazısının özel hayatıyla ilgili, bazısının psikolojik problemi oluyor. Hepsini kabul edip, onlara doğru bir şekilde yaklaşarak onları takımın içinde tutmamız gerekiyor. İsim olarak en yüksek kariyere sahip oyuncular bizde. Hepsi iyi karakter. Şanslı olduğum yan bu. Icardi de çok çalışkan bir oyuncu. Sakatlanmadan önce 5 gün çok iyi çalıştı. Bir topuk pası verirken arka adalede sorun oluştu. Karakter olarak arkadaşlarıyla iyi. Bazen dışarıdan oyuncular yanlış değerlendirilebiliyor. Takımı sahiplendi, seyirci ile çok yakın. Icardi buraya çok çabuk alıştı ama sakatlık yaşadı. Neden burada tedavi olmadığı konuşuluyor. Dünyada bu var. Bazı oyuncular sakatlandığında istediği yerde tedavi olmayı kontratlarına yazıyor. Bizim için önemli olan oyuncunun iyi dönmesi."

"Icardi'nin kalmasını ister misiniz?" şeklinde soru üzerine Buruk, "Santrfor Galatasaray için çok önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Rashica ile de aynı şey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz. Belki de devam edecek ama bu konular için erken." diye konuştu.



"RONALDO'YU HER HOCA İSTER"

Okan Buruk, İngiltere'nin Manchester United takımıyla sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu her teknik adamın isteyeceğini dile getirdi.

Dries Mertens ve Juan Mata'nın takıma ağabeylik yaptığını belirten Buruk, "Transfer döneminde oyuncularla ilgili bilgileri almıştık. Çalıştığımız Avrupalı bir şirket var. Karakter analiziyle ilgili raporlar aldık. Hem ben hem ekibimdekiler hem de kulübümüz çok çabuk birilerine ulaşabiliyoruz. Geçen seneki PSG ekibine ulaşıp Icardi'nin artı ve eksisini sorabiliyoruz. Mata ve Mertens, yaş ve karakter olarak hem çok iyi futbolcular hem de ağabeyler. Stadımızdan, seyircimizden, dışarıdaki coşkudan, futbol sevgisinden çok etkileniyorlar. Bu sahiplenmede etkili oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, "Ronaldo gibi bir ağabey de ister misiniz?" sorusuna, "Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez." yanıtını verdi.



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"MEMNUN KALMADIĞIM MAÇ KAYSERİSPOR"

Okan Buruk, ilk 13 maçta takımının performansını beğenmediği tek maçın 2-1 kaybettikleri Yukatel Kayserispor müsabakası olduğunu söyledi.

"Galibiyet de mağlubiyeti de kendime yazmıyorum. Bu bir ekip işi." diyen Buruk, şöyle konuştu:

"Oynattığımız futbolcular çok iyi. Daha iyisini yapmaları lazım. 'Bütün sorumluluğu ben aldım. Oyuncunun sorumluluğu yok.' diyemezsiniz. Oyuncunun da sorumluluğu var. Oyuncularla ortak bir performans sergiliyoruz. Ben onları seçiyorum, çalıştırıyorum ve hazırlıyorum. Oyuncu da en iyi performansını vermek zorunda. Memnun kalmadığım, oyun olarak en kötü olduğumuz karşılaşma Kayserispor maçıydı."

"EMRE'Yİ VE BAŞAKŞEHİR'İ BAŞARILI BULUYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü, Süper Lig'in ilk bölümünde eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i başarılı bulduğunu vurguladı.

Ligin 14. haftasında 7-0 mağlup ettikleri maçtan sonra iyi arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile görüşüp görüşmediklerini sorulması üzerine Buruk, "Maç sonrasında konuşmadık ama sonuçta futbol bu. Herkes birbirini yenebiliyor. Başakşehir bu sene en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Avrupa'da başarılı oldular, az gol yediler. Genel olarak Emre'yi ve Başakşehir'i başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.

"YUSUF DEMİR'DEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Tecrübeli teknik direktör, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Yusuf Demir'den beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yusuf'un 18 yaşında Barcelona'ya transfer olduğunu hatırlatan Buruk, "Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor." diye konuştu.

Yabancı oyuncu kuralından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Buruk, "Türk futbolcularımızdan Kerem son maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Abdülkerim geldiği zamana göre çok daha özgüvenli, rahat oynuyor. Takıma ağabeylik ve liderlik yapmaya başladı. Sol bekte Türk'e döndük. Kazımcan ve Emre orayı paylaşıyor. Rashica nasıl gelip formayı aldıysa Yusuf da aynı şekilde formayı alıp devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın da önemli bir potansiyeli olduğuna değinerek, "Geçen sezon Barış'a yatırım yapıldı. İstekli, genç ve çok çalışan bir oyuncu. Zaman zaman istediklerini sahaya yansıtıyor. Daha kısa zamanda formayı almak istiyor. Bunun için daha fazla şey yapmaya çalışıyor. Ancak bu isteğinden dolayı hata yapabiliyor. Oyunun içinde kalması, daha çok topa dokunması gerekiyor. Potansiyeli, hızı, driplingi, kafa vuruşu ve şutu var. Gelişecek yanları da var. Yaşı çok genç." görüşünü paylaştı.

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"ICARDİ, ARJANTİN'DE KADROYA ALINMALIYDI"

Hırvatistan, Arjantin, Fas ve Fransa'nın yarı finale kaldığı Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Buruk, "Fransa benim için ön plana çıkıyor." dedi.

Buruk, "Icardi, Arjantin'de kadroya alınmalı mıydı?" sorusu üzerine, "Son maçlardaki Icardi'nin kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Arjantin'de net bir santrfor yok. Icardi'nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Okan Buruk, yaklaşan ara transfer dönemiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Olimpik Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile ilgili Buruk, "Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili hazırlanıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Her mevki için hazırlık yaptıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11'den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz. Kalecilerle 33 kişilik bir kadromuz vardı. Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak."

Okan Buruk, Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çiftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Tüm maçları takip ettiriyoruz. Onur ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur ile de bir girişimimiz olmadı. Kerem'e, Yunus'a ve elimizdeki Türk oyunculara çok güveniyoruz. Kerem ve Yunus geçen sezon iyi oynadı, Galatasaray formasını hak ettiler. Son maçta Kerem'in performansının artma nedeni yanındaki oyuncuların da iyi oynaması. Türk oyuncularıma çok güveniyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca milli takımda da bazı mevkilerde oyuncu bulamıyorsunuz. Mesela sol bekte son olarak Ferdi geldi. O da 10 numaradan sol beke evrildi. Genel olarak ülke futbolunda bazı sıkıntılar var. Sol bek sıkıntılardan biri ama Kazımcan genç bir oyuncu. İleride daha iyi şeyler yapacak. Tüm oyuncuları seyrediyoruz. Belki ocak ayında bir tasarrufumuz olur. Rıdvan, Halil ve Deniz iyi oyuncu. Ocak ayında daha net bir şekilde ortaya çıkabilir ama şu anda bir görüşmemiz olmadı."

"BURADA KALIP SAVAŞTIM"

Sezon başında takımda fazla süre alamadığını düşündüğü için ayrılan futbolcularla ilgili sorular üzerine Buruk, futbolculuğu döneminde Galatasaray forması giymek için savaştığını hatırlatarak, "Sezon başında Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi. Oynamak istemeyi anlıyorum, saygı gösteriyorum. Ben de oynamıyordum ama Galatasaray'da kaldım. 1996'da ayağım kırıldıktan sonra oynamadığım çok zaman oldu. Orada hiç gitmeyi, başka bir yerde oynamayı düşünmedim. Burada kalıp savaştım. Galatasaray'da oynamak çok önemli ve değerli. Gidip başka takımda ilk 11 oynayacağı zaman daha fazla mutlu olacağını düşünene de bir şey diyemiyorsun." yorumunu yaptı.

"YABANCI OYUNCU KURALINDA BÜTÜN HOCALAR ZORLANIYOR"

Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralının tüm teknik direktörleri zorladığını belirtti.



Türk oyunculara süre vermeyi çok istediğini bildiren Buruk, kuralla ilgili, "Yabancı oyuncu kuralında bütün hocalar oyuncu değişikliklerinde zorlanıyor. Ben de Türk oyuncunun daha çok oynamasını isterim. Benim elimi ve kulübün elini daha çok rahatlatır ama oyuncu üretme sistemini oluşturmadan kulüpleri buna mecbur bırakmak bana yanlış geliyor. Türk futbolunda başarıyı rekabetin getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"MERTENS'İ OĞLUM ALİ YİĞİT ÖNERDİ"

Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit'in Galatasaray'ın başarısıyla morallendiğini söyledi.

Ciddi bir rahatsızlık atlatan ve takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit'in okulundan dolayı kampa gelemediğini belirten Buruk, "İki mağlubiyetimiz var. O da onun olmadığı maçlarda. Okulu devam ettiği için burada yok. Sağlığı iyi. Her şey yolunda. Kontrollerimiz devam ediyor. O da burada olmayı çok istiyordu. Burası ona da moral oluyor. Futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Bazen bize bir şeyler söylüyor. Mertens'i ilk o bana önermişti." diye konuştu.

TAKIM İÇİNDEKİ GELİR FARKLILIKLARI

Buruk, takım içindeki gelir dağılımında yüksek maaş alan futbolcuların iyi performans sergileyemediği dönemde sıkıntı olduğunu anlattı.

Oyuncular arasındaki gelir dağılımlarının takımları nasıl etkilediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen oyuncuya eski takımında kazandığını vermek zorundasınız. Elindeki Türk oyuncunun da yaptığı sözleşmedeki ücret zaman içinde değer kaybediyor. Bunda iyileştirmeler oluyor. Mutsuzluklar zaman zaman olabiliyor ama kulüpler de bütçelerini böyle dengeleyebiliyor. Herkes takımdaki tüm oyuncuların aynı parayı kazanmasını ister ama bu tür farklılıklar oluyor. Bence ana sorun yüksek para alıp takıma katkı sağlamayan oyuncuda. Yüksek para alıp katkı sağlayan oyuncuda hiçbir problem yok. O zaman diğer oyuncular da onu kabul ediyor. İyi maaş alıp takıma katkı vermeyen oyuncu olursa takımın dengesi gidiyor."

FENERBAHÇE DERBİSİ

Buruk, Süper Lig'de 8 Ocak 2023 Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

İki takımın da birbirini iyi tanıdığını aktaran Buruk, "Fenerbahçeli futbolcular ve ekip bizi ezberliyor, biz de onları ezberliyoruz. Rakiplerinizin de puan kaybetmesini bekliyorsunuz. Rakibimizin ne oynadığını görebiliyoruz. Fenerbahçe de çok değişiklik göstermiyor. Bir tane oyunu var ve onu oynuyor. Bizim de oynadığımız bir futbol var. İki takım da birbirini tanıyacak. Benim tavrım kadro istikrarından yana. İyi olan 11'in devam etmesini istiyorum. Her maç önemli ama rakibinizle oynadığınızda daha da önemli oluyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini herkes bekliyor. Umarım güzel ve kaliteli maç olur. Her maçı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.