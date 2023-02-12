Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için Spor Gecesi Digital'de konuştu.

"BÜTÜN ÜLKE UĞRAŞIYOR"

"Bütün Türkiye büyük bir çaba sarf ediyor. Az çok demeden bu işin içinde olan bazısı göz önünde, bazısı değil, o kadar çok insan bir mücadele veriyor ki... Bu mücadele içerisinde ne kadar duyarlı olduğumuzu bir kere daha gördük ama deprem bölgelerine yardımı ne kadar uzun vadeye taşıyabiliyorsak çok daha değerli olacak. Kısa vadede herkes bir şey yapıyor ama uzun vadede neler yapacağız, o önemli. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, herkes ipin ucundan tutuyor."

"BU İŞİ BIRAKMAMALIYIZ"

"1 sene, 2 sene, 3 sene içinde neler yapacağız bence bu çok daha önemli. Bizim bu işi hiç bırakmamamız gerekiyor. Kısa sürede bu illerin toparlanmasını beklemek hayal. Uzun vadeli neler yapabiliriz konuşuyoruz aramızda. Benim için en önemli şey, bunu yaşatabilmek."

"FAZLALIK OLMAYACAĞIMIZI BİLSEK..."

"Gidip deprem bölgesinde fazlalık yapmayacağımızı bilsek, hepimiz oraya gider orada hayatımızı devam ettiririz. Elimizden ne kadar, ne gelecek bilemiyoruz. Orada yemek, yer tüketiyorsunuz. Elimizden gelse hepimiz oraya gidip işin içinde oluruz. Uzaktan da kalbimizle, dualarımızla, yaptıklarımızla ne kadar çok insana ulaşabilirsek ona ulaşıyoruz. Desteğe devam etmemiz gerekiyor."

"SAATTE BİR AĞLIYORUZ"

"Hepimiz dakikada bir, saatte bir gözyaşlarına boğuluyoruz. Biri kurtulduğunda da, birini kaybettiğimizde de aynı gözyaşı var. Pazartesi sabahından beri aynı duyguları paylaşıyoruz. Hayat şu anda hepimiz için boş. Hayatın, kavgaların ne kadar önemsiz olduğunu çok net anladık. Pazar günü maç oynadık mutluyduk, pazartesi sabahına çok mutsuz uyandık. Hayatta her şey insanın başına gelebiliyor, çok üzülüyoruz. Yapılan kavgaların yanlışların ne kadar önemsiz olduğunu anladık."

"HER AN DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

"Uzaktan aynı şeyleri yaşamanız zor ama empati yapmaya çalışıyoruz. Bazen göçüğün içindeki oluyorsunuz, bazen ailenizi orada görüyorsunuz. Çok farklı duygular yaşadığınız bir dönem. Yaşantımızı da pişmanlıkla yaşıyoruz. Yemek yerken, rahat uyurken düşünüyorsunuz, 'Farklı bir hayat yaşıyoruz'. İnsan bunun pişmanlığını yaşıyor."

"VOLKAN HOCA İLE GÖRÜŞEMEDİM"

"Çok istesem de Volkan Demirel Hoca ile görüşemedim. Çok meşgul ve çok yorgun. Bu dönem içerisinde Gökhan Zan ile görüştüm, o da o bölgede. Orada devam ediyor. Çok zorlu şartlar. Her şey zor. Deprem gününden itibaren yaşadıkları her şey çok zor. Çok uzaktan anlamaya çalışıyoruz ama onların yaşadıklarını anlamamız çok zor. İnanılmaz büyük bir şey yaşadılar. Dualarımız, çabalarımız, kalbimiz oradaki insanlarımızla birlikte. Uzun vadede onların yanında olmak çok daha önemli."

"FUTBOL ANLAMINI YİTİRDİ"

"Futbol, anlamını yitirmiş durumda. Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak hepsini bir kenara attık. Hala göçük altından çıkan insanlarımız var. Bu çok önemli. Her kurtarılmada gözyaşlarına boğuluyoruz. İnşallah daha da kurtulanlar devam eder. Atsu ve Taner Savut'tan da ümidimiz devam ediyor. İnşallah onlar da kurtulur. Sevinç nidaları arasında inşallah onlar da kurtulur."

"AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM"

"Kendi adımıza, kulübümüzle, camiamızla birlikte tüm kulüpler, futbol ailesi çok büyük destek veriyor. O bölge için bu beklenen bir şeydi. Yine beklenen depremler var. Özellikle İstanbul için. Bundan sonra artık hepimizin aklını başına alması gerekiyor. Olası bir İstanbul depremi için hepimizin hazır olması gerekiyor."