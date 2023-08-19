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Spor

Okan Buruk'tan derbi öncesi oyuncularına: Kazanmak zorundayız

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile oynanacak müsabaka öncesi oyuncularını uyardı.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan derbi öncesi oyuncularına: Kazanmak zorundayız
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde oyuncularını uyardı.

HATA İSTEMİYOR

Mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, bu maçta hata istemediğini belirtti.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ!"

49 yaşındaki tecrübeli hoca, "İlk hafta şanssız bir beraberlik aldık. Telafisini kendi evimizde, seyircimiz önünde yapmalıyız. Kazanmak zorundayız, Trabzonspor karşısında hata yapmamalıyız. İyi bir sonuçla ayrılacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

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