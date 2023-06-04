Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü oynadıkları maçın 11'ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram ve Juan Mata da yer aldı.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU



Bu sezon iç saha karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde de tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

MAÇ BİTİNCE HEMEN KUTLAMALAR BAŞLAYACAK



Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında 23. şampiyonluğunu kutlayacak. Maçın ardından sahada hemen platform kurulacak. Kutlamalar kapsamında ışık gösterileri yapılacak. Çeşitli sanatçılar da konser verecek. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sarı-kırmızlılara 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını takdim edecek.

IŞIL ALBEN'E PLAKET VERİLDİ



Aktif basketbol kariyerini bıraktığını açıklayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın efsane isimlerinden Işıl Alben, Nef Stadyumu'ndaki derbi öncesinde onurlandırıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, Alben'e sarı-kırmızılı kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Taraftarlar da Işıl Alben'e tezahüratlarda bulundu.