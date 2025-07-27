Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçında Strasbourg'a karşı oynanan maçın ardından konuşan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti.

Buruk, "Taraftar bizden Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim de bu hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Sezona iyi başladık. İnşallah transferlerimizi de en doğru şekilde hızlıca bitirip, en hazır halde hem lige, hem Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız." dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ: ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR

Barış Alper Yılmaz, "Kadromuz geniş. Çok iyi oyuncularımız var. Güzel bir rekabet olacak. Ben rekabeti çok severim. Yeter ki, rekabet olsun." ifadelerini kullandı.