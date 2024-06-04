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Spor

Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevden ayrılan Başkan Vekili Erden Timur'a sosyal medya hesabından veda etti.

4 Haziran 2024 Salı 18:31 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevden ayrılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için bir paylaşımda bulundu.

"DAİMA MUTLULUKLA HATIRLAYACAĞIM"

Erden Timur'a veda eden Buruk'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun..."

Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte çalıştığı iki sezonda Galatasaray, 2 lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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