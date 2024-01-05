Okan Buruk'tan farklı 11 planlaması

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da, eksik oyuncuların çokluğu teknik heyetin canını bir hayli sıkmış durumda.

Sarı kırmızılı ekipte özellikle Torreira ve Boey'nin sarı kart cezalısı olması, ilk 11'de ciddi değişiklikler yapılmasına yol açacak.

ORTA SAHADA YENİ İKİLİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'nin yokluğunda ilk etapta sağ bekte Kaan'ı, orta sahada ise Torreira'nın yokluğunda Ndombele'yi kullanmayı düşünüyor.

Burun ameliyatı olan ancak takımla çalışmalara katılan Kerem Aktürkoğlu'nun riske edilmemesi ve yerine sol kanatta yine Zaha'nın görev yapması bekleniyor.

Bakambu ile Afrika Kupası'na giden Ziyech'in yerine ise sağ kanat Tete'ye emanet olacak.

SANCHEZ RİSKE EDİLMEYEBİLİR



Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez de Konya karşısında riske edilmeyebilir. Bu durumda göbekte yine Abdülkerim - Nelsson ikilisi görev yapacak. Sol bekte büyük ihtimalle Barış forma giyecek. Orta sahada Oliveira'nın sakatlığı sürüyor ve Ndombele'nin partneri Kerem Demirbay olacak.

Kalede Muslera, forvet arkasında da formsuzluğuna rağmen Mertens'in şans bulması bekleniyor. Okan hoca, bugünkü antrenmanda taktik denemeler yapmaya devam edecek.

İlk 11'le ilgili son kararın ise cumartesi akşamki idmanda verileceği öğrenildi.