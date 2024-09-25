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Spor

Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi: Nedenini anlamış değilim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına PAOK karşısında çıkıyor. Maç öncesinde Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi: Nedenini anlamış değilim
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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a play-off aşamasında veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk maçta sahasında PAOK'u konuk ediyor.

Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT 1'e açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız. Kazanmak çok önemli. Hedefimiz ilk 8'e girebilmek. Taraftarımıza yakışır ve onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz, direneceklerdir. Üst üste 4. maçını oynayan oyuncular var. Bizim için esas zor maç hafta sonu olacak. Maçımızı Cumartesi gününe koydular. Nedenini anlamış değilim. Geçen hafta içi de maç oynadık. 3 gün sonraya lig maçı konuldu. Pazar günü oynanabilirdi. Takımların da düşünülmesi gerekiyor. Fiziksel olarak bir şeyler hissetmemek lazım. Farklı oyuncularla Young Boys maçını oynadık. Bu maçta farklı oyuncularla oynayacağız. Davinson'un olması, Abdülkerim'in formunu bulması, Ismail Jakobs'un hem hücum hem savunmayı yapabilmesi... Oyun mantalitesi olarak Galatasaray'ın alışık olduğu oyunu ortaya koyacağız. Oyuncularımdan beklentim hem top bizdeyken hem top rakipteyken elimizden geleni yapmak."

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