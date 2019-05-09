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Okan Buruk'tan Galatasaray'a gözdağı

Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, 'Oturttuğumuz bir oyun var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettirirsek ilk beş için şansımız devam edecek.' dedi.

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Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, lig beşincisi ile aralarında 4 puan olduğunu, son üç maçta iyi oynamalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Ligde beşincilik yarışında kalmak için kalan üç maçı da kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Buruk, "İlk maçımız Galatasaray karşılaşması. Lig lideri ve çok moralli bir takım. Deplasman karnesinde ise kaybetmeyen ama kolay da kazanamayan bir takıma karşı oynayacağız. İç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyircimizin iç sahada bize sağladığı bir atmosfer var. Bunu takım oyunu ile birleştirmemiz var. Oturttuğumuz bir oyun var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettirirsek, ilk beş için şansımız devam edecek." diye konuştu.

Buruk, maçın hakemine başarı dileyerek, her şeyden önce keyifli ve kimsenin lehine bir hata olmayan karşılaşma dilediklerini belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın maçta takımındaki yerini alamayacağını hatırlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Belhanda hücum anlamında, üçüncü bölgeye geçişlerde önemli bir oyuncu ama onun yerine iyi oyuncular var. Galatasaray geniş bir kadroya sahip. Her takım için 11'den oyuncu eksilmesi önemlidir. Bunun eksikliğini zaman zaman yaşarsınız. Zaman zaman yerine giren oyuncu ekstra işler yapar. Karşımızda hangi onbir olursa olsun biz de en iyi onbirimiz ile sahaya çıkıp, kazanmak için her şeyi yapacağız."

Buruk, gelecek sezon Çaykur Rizespor'daki görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine, "Biz devam edecekmişiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Lig bittikten sonra oturup, kendi aramızda konuşacağız. Takımdaki oyuncularla ve bundan sonraki transferlerle ilgili çalışmalarımız sürecek. Bir yandan yarış içerisindeyiz ama diğer yandan da takımın geleceğini kurgulamak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

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