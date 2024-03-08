Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maç sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç... Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum."

"Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz."