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Spor

Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Rahat maç oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Rahat maç oldu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN MAÇ SONU SÖZLERİ

"BU GALİBİYET ÖNEMLİ"

"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."

"RAHAT MAÇ!"

"Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu."

"RAKİBİ YANIMIZA YAKLAŞTIRMADIK"

"Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takımı da tebrik ederim."

"HAKEM İYİ YÖNETTİ"

"Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız."

"HEDEFİMİZ HEP KAZANMAK!"

"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz"

"PUAN FARKI İÇİN ERKEN"

"Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz."

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