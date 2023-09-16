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Spor

Okan Buruk'tan genç yıldıza övgü dolu sözler: ''Bizim için çok önemli bir oyuncu''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında görüş bildiren Buruk, 'Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı.' sözlerini sarf etti.

16 Eylül 2023 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan genç yıldıza övgü dolu sözler: ''Bizim için çok önemli bir oyuncu''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yılport Samsunspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri

"SAKİN OYNADIK"

Samsunspor'u Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Pozisyona girdiler, goller attılar. Bu kez çok farklı bir Samsunspor vardı. Hücumda çok kaliteliydiler. Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı. Bir iki daha doğru geçiş yapsak, daha çok gol atabilirdik.

"FUTBOLDA BU VAR"

İlk yarıya çok rahat bir şekilde girdik. Sonrasında oyuncularımıza çarparak goller yedik. Çok iyi frikik atılmadı ama futbolda bu var. Aynısını Molde maçında biz attık ama bu kez yedik. Sonrasında hamleleri yaptık. Defansta dikkatli oynadık.

"ZIYECH VE NDOMBELE OLUMLU"

Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı.

"MİLLİ MAÇ DÖNÜŞLERİ ZORDUR"

Maçın başında çok daha iyi oynadık. Bunu bundan sonraki maçlarda devam ettirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık.

"KEREM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı.

"DAHA ZAHA GELECEK"

Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha gelecek. Sonradan girmek zordur, bazı oyuncular adapte olamadı. Ancak hücumda iyi işler yaptık. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da zaman zaman hücuma destek verdi.

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