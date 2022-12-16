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Spor

Okan Buruk'tan gençlik operasyonu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımda ki yıldız statüsünde olan fakat yaşları 35'in üstünde olan oyuncular yerine gençleri tercih edecek.

Sabah16 Aralık 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan gençlik operasyonu
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35 yaş ortalamalı Gomis-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatsaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yalındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.

Yusuf'u 10 numara pozisyonunda. Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis-Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak.

Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev alması bekleniyor.

Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak. Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.

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