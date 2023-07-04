Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması

Spor Gecesi programında konuşan Okan Buruk, gündeme gelen isimlerden birinin de Günay Güvenç olduğunu belirterek Türk kaleci transferi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Buruk ayrıca şampiyonlukta Muslera'nın da büyük önemi olduğunu kaydederek, "Muslera çok önemli bir kaleci. Takım az gol yedi, Muslera payı çok büyüktü. Kaleci olarak memnunuz. Kaptan olarak çok memnunuz. Takımda aldığı rol çok önemli." ifadelerini kullandı.

Okan Kocuk sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili ise Buruk, "Okan ayrıldı, kaleci olarak da insan olarak da çok önemli bir figürdü. Oynamak istediği için ayrıldı. Orada da bir kaleci bakıyoruz. Türk bir kaleci bakıyoruz. Orada da 3-4 tane düşündüğümüz isim var. Birincisi Muslera, ana düşüncemiz. Muslera yaş olarak da yukarıya gidiyor. Birçok maç oynayacağız. Muslera'ya da yardımcı olacak birini de bakıyoruz. Günay Güvenç de oradaki isimlerden biri. Birçok isim. Takımları olan oyuncular, o anlamda çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi bir kaleci bakmak istiyoruz. Batuhan döndü, iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki günlerde net bir karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.