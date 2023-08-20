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Spor

Okan Buruk'tan hakem Atilla Karaoğlan tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Atilla Karaoğlan'ın aldığı kararlara sarı kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk tepki gösterdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan hakem Atilla Karaoğlan tepkisi
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Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakemlerimize tabii destek olmamız lazım, onların yanında olmamız lazım. Sadece ben değil stattaki bütün herkes çok fazla tepki verdi. Belli bir dakikadan sonra ben aleyhine veriyorum, siz ne kadar çok konuşursanız konuşun daha çok vereceğime döndü. Seyrantepe'den baksanız 2 korner net bir şekilde verilmedi. Bizim de formsuzluğumuz oldu. Hakemlerin de formsuzluğu olabilir. Biz de kulübede rahat rahat maç seyretmek istiyoruz. Faul standartlarında çok farklı standartlar uygulandı. İki takım aynı şeyi yapıyor, biri faul, biri faul olmuyor. Kaliteliyi arttırmak istiyorsak hakemlerin yönetim kalitesini de arttırması gerekiyor. Maç sonra tebrik ettim. Bir hatam olduysa, ben de verdiğim tepkilerinden zaman zaman memnun olmuyorum. Doğru iş, kaliteli iş, iyi hakem. Burası Süper Lig. Süper Lig'de maç yönetiyorsanız ona yakışır şekilde yapılması lazım. Bu işin gerçeği bu. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

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