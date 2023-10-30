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  • Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri: Sertliğe çok fazla müsaade edildi
Spor

Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri: Sertliğe çok fazla müsaade edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından soyunma odasında takımla bir konuşma yaptı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı hakemin kararlarını da eleştirdi.

Fanatik30 Ekim 2023 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri: Sertliğe çok fazla müsaade edildi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün Çaykur Rizespor ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşma ile ilgili olarak soyunma odasında öğrencileriyle konuştu. Yoğun fikstüre rağmen oyun anlayışlarından taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Daha iyi oynamalıydık. Oyun içerisinde zaman zaman düştüğümüz bölümler oldu. Eksiklerimiz üzerine daha fazla odaklanmalı ve her maça aynı konsantrasyon ile çıkmalıyız. Her şeye rağmen hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

HAKEME SERT ELEŞTİRİ

Başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyen Buruk, "Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele ediyoruz. Sezona büyük hedeflerle girdik. Her bir hedefimiz için özenle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorum" diye konuştu. Ayrıca hakem yönetimine de birtakım eleştirilerde bulunan genç hoca, "Sertliğe çok fazla müsaade edildi. Bu kadarı fazla. Boey'de yumru kadar şişlik var" yorumunu yaptı.

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