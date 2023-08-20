Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Rakiplerinin güçlü bir takım olduğıunu ifade eden başarılı isim, "Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık. Bu maçlar bizim için de önemli oluyor. Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı. Onlarla çok iyi işler yaptık. Oyuncularıma da teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

"Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım."

"HAKEMİ BEĞENMEDİK"

"Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik."

HAKIM ZIYECH

"Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak."

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur."

ZAHA'NIN SON DURUMU

"Wilfried Zaha'nın %100 sahaya sürmek istiyoruz. Çok önemli bir sakatlığı yok ama onu korumak istiyoruz. Mayıs ayından beri oynamadı. Oyuncu da oynamak istiyor ama erken bir adım atmak istemiyoruz. Sakatlık gibi durumu yok, onu hazırlamak istiyoruz. Belki bir iki hafta daha onu hazırlama sürecimiz olur. En hazır şekilde onu oynatmak istiyoruz. Zaha'nın geri bildirimi önemliydi. Daha hazır halde oyuna sokacağız. Sezon çok uzun. Ona çok ihtiyacımız olacak."