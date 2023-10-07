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  • Okan Buruk'tan Hakim Ziyech sözleri: ''Risk almak istemedik''
Spor

Okan Buruk'tan Hakim Ziyech sözleri: ''Risk almak istemedik''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarına demeçler verdi. Buruk, 'Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah Hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır.' dedi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Hakim Ziyech sözleri: ''Risk almak istemedik''
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Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"GİTMEZLERSE ÜZÜLMÜYORUZ"

"Oyuncuların milli takımlara gitmesini istiyoruz. Ancak gitmediklerinde üzülmüyoruz. Çünkü bizimle berabere çalışmaları çok iyi oluyor."

"FARKLI HAZIRLANIYORLAR"

"Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor, bu gayet normal. Onların daha fazla zamanı oluyor."

"ZEMİN KÖTÜYDÜ"

"Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi.. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk."

HAKIM ZIYECH, SAKATLIK

"Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır."

ZORBAY KÜÇÜK, HAKEMLER

"Sahaya odaklandığım için Kerem Aktürkoğlu ile Zorbay küçük arasında neler yaşandı görmedim. Geçen sene 14 maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor deplasmanında da net bir kırmızı vermedi. Muslera'nın pozisyonunu tam göremedim ama kırmızı kart olduğunu söylüyorlar. Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama oyuncular geçmişte olan şeyleri bazen hatırlayabiliyorlar."

NDOMBELE AÇIKLAMASI!

"Tanguy Ndombele oyunun iki yönünü oynamaya çalıştı. Oynadıkça daha iyi olacak. Planım 60 dakika oynamasıydı. Genel olarak iyi bir izlenim bıraktı bende. Üst üste kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bugün zaman zaman yorgunlukların ikinci yarı çıktığını gördük.

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