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Spor

Okan Buruk'tan iddialı açıklama: Rekorlar için hazırız

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten tecrübeli hoca ' Her maç farklı önemde. Bundan önceki senelerde sürdürdüğümüz galibiyet rekorları için hazırlandık' açıklamasında bulundu.

16 Ağustos 2024 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan iddialı açıklama: Rekorlar için hazırız
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Okan Buruk, şampiyonluklar için dua ettiğini söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. İlk gün nasıl heyecanlıysam hala aynı şekilde heyecanlıyım. İki şampiyonluk yaşadık iki senede, bu benim kariyerim için çok önemli, Galatasaray için çok önemli. Benim bunu yaşamış olmam altyapıdan yetişen bir futbolcu olarak teknik adam olarak bunu yaşamak çok değerli. Nice şampiyonluklar için dua ediyorum. Geçen sene burada şampiyon olduk. Çok önemli bir maç için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Her maç farklı önemde. Bundan önceki senelerde sürdürdüğümüz galibiyet rekorları için hazırlandık. Hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah kazanan yine biz oluruz." dedi.

ZİYECH AÇIKLAMASI

Hakemlerin de topun oyunda kalma süresine çözüm bulamadığını söyleyen Okan Buruk, "Konyaspor'da Ali Çamdalı benim Rizespor ile beraber çalıştığım, çok sevdiğim biri, futbola karakteriyle çok yakışıyor. Geçen hafta deplasman galibiyeti aldılar. Oradaki dizilişten farklılar, kağıt üstünde 4-3-3'ler. Sahada net anlayacağız. Kadro tercihimize gelirsek; çok geniş kadromuz var, önemli oyunculara sahibiz. Maç maç oyuncuları değerlendireceğiz. Kanatlarda Kerem ve Barış var. Tüm oyuncularım çok yetenekli. Ziyech, dün antrenman sonuna doğru sakatlandı ama önemli bir şeyi çıkmadı. Köhn'ün maç öncesi, toplantıya girmeden 15-20 dakika önce kendini kötü hissetti. Ani bir değişiklik oldu bizim için. Sara'yı ilk defa başlatıyoruz. Takıma alışması gerekiyor. Çok önemli oyuncularımız var orada, Torreira, Berkan, Kerem Demirbay. Bütün oyuncuları kullanacağız. Çok yoğun tempoya giriyoruz. Oyunun genelinde istediklerimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Geçen hafta herkes Galatasaray'ı beğenmedi ama istatistiklerin çok üstünde. Bir devrede oynanmadı kabul ediyorum, 44-45 dakika top oyunda kaldı. Bir devresi oynamamış maçın. Bu Türk futbolunun kanayan yarası. Hakemler de çözüm bulamıyor. Geçen hafta inanılmaz bir vakit geçirme vardı, her aut, her taç atışı. Ligin üstünde sayılarımız vardı buna rağmen. Buna devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray Teknik Direktörü
  • Okan Buruk
  • Galibiyet Rekorları

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