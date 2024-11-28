Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından konuştu.

Okan Buruk, "Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık. Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk. İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak. Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli. Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti." dedi.

Başarılı teknik adam, Victor Nelsson'un devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili, "Nelsson ile Metehan değişikliği sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim." diye konuştu.

TRANSFER MESAJI

Okan Buruk, Metehan Baltacı'nın final iddiası için, "Çok iyi şeyler gösterdik. Devam ettirmemiz gerekiyor. Maçın başı bu değildi ama son haftalarda önemli eksikler var. 3'lü oynamaya mecbur kalabiliyoruz. Hem Kaan hem Jakobs'un sakatlığı, Icardi'nin sakatlığı. Yusuf kadroda yoktu, sakattı. Oyuncu sayısı anlamında eksildiğimiz bir dönemdeyiz. Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var." dedi.

FİKSTÜR TEPKİSİ GELDİ

Fikstür için tepki gösteren Okan Buruk "Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum." açıklamasında bulundu.